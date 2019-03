BonelliErede con Talent Garden per il nuovo round di finanziamento da 44 milioni di euro

BonelliErede ha assistito Talent Garden, la piattaforma europea di networking e formazione per l'innovazione digitale, nell'ambito del completamento di una nuova raccolta di capitali pari a 44 milioni di euro volta a finanziare un'ulteriore fase di espansione a livello nazionale ed europeo.

Come comunicato dalla stessa società, l'operazione, ha visto la partecipazione di numerosi investitori italiani e stranieri, con StarTIP - Tamburi Investments Partners come capofila. Anche Social Capital, fondo del venture capitalist della Silicon Valley Chamath Palihapitiya, già a capo della crescita di Facebook, ha partecipato al round di investimento.

L'operazione è stata coordinata dal partner Giulia Bianchi Frangipane, con gli associate Claudia de Rita e Lorenzo Foot. Il partner Vittorio Pomarici e l'associate Alessia Varesi stanno gestendo invece gli aspetti correlati al piano di incentivazione del management.