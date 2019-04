Montagu Private Equity LLP acquisisce la divisione Flexographic Packaging di Eastman Kodak Company in Italia con Legalitax Studio Legale e Tributario e Linklaters

Eastman Kodak Company (Kodak), multinazionale americana specializzata nella produzione di apparecchiature per immagini e per la stampa ha ceduto, a livello mondiale, al fondo di private equity di diritto inglese Montagu Private Equity LLP la propria divisione Flexographic Packaging.

La divisione Flexographic Packaging si occupa di sistemi di immagine flessografica per applicazioni nel settore degli imballaggi e per la personalizzazione grafica di materiali di imballaggio stampato.

Legalitax Studio Legale e Tributario ha assistito la parte venditrice Eastman Kodak Company in Italia, con un team composto dal partner Alessandro Pappalardo e dall'avvocato Guido Malpezzi.

Montagu Private Equity LLP è stata assistita in Italia da Linklaters con un team composto dalla managing associate Anna Gagliardi e dall'associate Giulio Politi per gli aspetti corporate e dalla counsel Federica Barbero per le tematiche giuslavoristiche.