La gestione della malattia professionale in azienda: profili medico legali e processuali

BOLOGNA/CONVEGNO



"Il 13 maggio 2019, in collaborazione con Bonfiglioli Riduttori SpA, verranno analizzate, insieme a professionisti esperti nel settore, i profili medico legali, amministrativi, processuali e gestionali della malattia professionale.

In particolare, saranno affrontati il tema del nesso di causa tra attività lavorativa ed insorgenza della patologia, sia dal punto di vista medico legale, sia dal punto amministrativo che penale.

Saranno approfondite le nuove malattie professionali, anche per comprendere cosa l'Azienda, nel prossimo futuro, dovrà affrontare e come dovrà e potrà prepararsi.

Verrà analizzato il ruolo di INAIL partendo dal riconoscimento della patologia sino all'eventuale azione di regresso, anche attraverso casi di giurisprudenza ed orientamenti di dottrina.

Si discuterà assieme ai relatori di come l'azienda può prepararsi e deve tutelarsi in caso di malattia professionale, attraverso un case history.

Saranno affrontate, infine, le peculiarità del processo penale, anche in relazione alla responsabilità dell'Ente (ex D.lgs. 231/2001)."

Il programma