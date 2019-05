Oltre i confini dell'azienda, l' innovazione collaborativa quale strumento di competitività delle pmi

Galileo Settimana della Scienza e Innovazione







L'innovazione e con essa la trasformazione digitale costituiscono oggi il driver principale della crescita economica e della competitività. In un tessuto economico quale quello Veneto, caratterizzato da imprese di piccola e media dimensione ciò comporta la necessità di adottare un approccio collaborativo e aperto. L'innovazione diventa quindi un obiettivo da perseguire non più solo all'interno del perimetro dell'azienda, ma anche al di fuori di essa (c.d. Open Innovation), attraverso l'interazione sinergica di vari player, quali le Università, i centri di ricerca, i fornitori, start-up, e persino gli stessi concorrenti. In questa realtà, così complessa anche dal punto di vista delle relazioni giuridiche, acquisisce un ruolo essenziale l'Innovation Manager, che, a seconda delle specifiche esigenze saprà scegliere lo strumento più adatto al più efficace ed efficiente processo di sviluppo dell'innovazione, attivando ove possibile i fondi per l'innovazione disponibili sia a livello regionale che a livello Europeo. In occasione di Galileo Settimana della Scienza e Innovazione, manifestazione in un territorio che è laboratorio nazionale di eccellenza dell'innovazione, CBA promuove - collaborando con l'Innovation and Technology Law Lab deli.'Università di Padova - un momento di confronto e dibattito in programma per l'8 maggio 2019 a partire dalle ore 18:00 presso Palazzo Moroni.

Barbara Sartori, avvocato - partner CBA parlerà di Gestione contrattuale dell'Innovazione Collaborativa e strutture alternative al tradizionale modello di transazioni M&A: nuovi obiettivi commerciali e manageriali (network agreements, joint venture..), Marco Gorini, delegato italiano UNI/CNI presso ISO/TC279 Innovation Management de I processi di gestione dell'innovazione: sviluppi internazionali nell'ambito della normativa tecnica.

L'Innovation Manager quale professione del futuro e il ruolo degli ordini professionali, Claudia Sandei, docente di Diritto Industriale e delle Nuove Tecnologie Università di Padova, di Hackathon, Social Media Contest e altri strumenti di innovazione non convenzionale: profili giuridici, Lucio Antonello, dottore commercialista - partner Cortellazzo&Soatto di voucher per l'Innovation Manager e gli altri incentivi a sostegno delle imprese.

Tutte le novità della Legge di Bilancio 2019 e Giorgia Farella, strategy & innovation manager Alperia Bartucci racconterà l'esperienza di innovazione dell'azienda. Interverrà anche Riccardo Pancolini AD e Direttore Tecnico Cib Unigas SpA.

Il programma