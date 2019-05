Stefania Bergia di Simmons & Simmons premiata ai Legalcommunity IP & TMT Awards 2019

Stefania Bergia, Partner IP di Simmons & Simmons è stata insignita "Avvocato dell'anno – Marchi e Brevetti" ai Legalcommunity IP & TMT Awards che si sono tenuti nella incantevole cornice dello Spirit de Milan il 13 maggio 2019.

Il premio riflette la vasta esperienza di Stefania in tutti i principali ambiti dell'IP nei primari settori industriali di mercato. Tra le motivazioni, la Giuria, composta da 48 tra i più autorevoli dirigenti e responsabili legali di grandi società e istituzioni finanziarie che operano in Italia, ha voluto mettere in evidenza quanto segue: "Una professionista che raccoglie numerosissime segnalazioni per le significative esperienze maturate occupandosi di casi di alto profilo in ambito sia giudiziale sia stragiudiziale (anche a livello paneuropeo) in tutti i settori dell'IP e per clienti di diverse industry".

I "Legalcommunity IP & TMT Awards" (Intellectual Property and Technology media & telecommunications) si propongono di fare emergere le eccellenze del mercato legale in settori sempre più competitivi e importanti come quello della proprietà intellettuale (IP) e quello della comunicazione dell'informazione, con tutto ciò che concerne il mondo dei media, di internet e delle telecomunicazioni (TMT).