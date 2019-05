FIVELEX E LUDOVICI L&P NELLA RIORGANIZZAZIONE DI MOBRO SPA

Milano, 21 maggio 2019. La società Mobro S.p.A. ha depositato presso il registro delle imprese di Milano un progetto di scissione totale non proporzionale della società Mobro S.p.A., il cui capitale sociale è detenuto da Angelo e Gabriele Moratti, in quote paritetiche, a favore delle due beneficiarie Angel Capital Management S.p.A. e Stella Holding S.p.A., società riferibili ai due attuali soci di Mobro S.p.A..

La scissione si inserisce nell'ambito della successione ereditaria a favore dei due soci di Mobro S.p.A., Angelo e Gabriele Moratti, ed è volta a:

• separare le attività di holding e di investimento attualmente esercitate tramite Mobro, per riunirle alle attività di analoga natura già attualmente esercitate da Angelo e Gabriele Moratti tramite le rispettive holding di partecipazioni (ossia, Angel Capital Management S.p.A. e Stella Holding S.p.A.);

• rendere autonome le pianificazioni patrimoniali dei rispettivi nuclei familiari, adottando una nuova struttura societaria e organizzativa idonea a stabilizzare gli assetti proprietari nel lungo periodo;

• semplificare la struttura societaria, eliminando un'entità intermedia (ossia, Mobro). ritenuta non più necessaria, e conseguire in tal modo un risparmio di costi amministrativi.

Sulla riorganizzazione Mobro e Angel Capital Management sono assistite da Paolo Ludovici, con Andrea Prampolini e Paolo Giuriani, di Ludovici Piccone & Partners, sui profili fiscali, e da Francesco Di Carlo, con Flavio Acerbi e Francesca Gaveglio, di FIVELEX, sui profili societari.