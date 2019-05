Poggi & Associati, Legance e Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners nell'accordo per l'acquisizione da parte di IMA della maggioranza di ATOP, leader mondiale nel settore dell'automazione per la produzione di motori elettrici per la E-mobility

In data odierna, IMA ha sottoscritto un accordo con Charme Capital Partners SGR (società di

gestione pan-europea dei Fondi Charme) e con i fondatori della società per l'acquisto del 63% di ATOP, azienda leader nel settore delle macchine e linee automatiche per la produzione di statori e rotori per motori elettrici per il settore automotive, ed in particolare per la E-mobility.

Attraverso questo accordo IMA, che era già azionista della società dal 2017 con una partecipazione del 21%, acquisisce la maggioranza di ATOP da Charme (che ha agito dal 2017 come azionista di controllo) e raggiunge una partecipazione complessiva pari a circa l'84%. Contestualmente i fondatori ed il Presidente Amedeo Felisa riacquisteranno circa il 6%.

L'operazione prevede un Enterprise Value pari a circa 380 milioni di Euro, che comporta un esborso per IMA pari a circa 230 milioni di euro, da versarsi al closing previsto nel mese di luglio 2019. L'operazione prevede anche la sottoscrizione di contratti di opzione Put & Call, sulle quote reinvestite dai soci fondatori pari a complessivamente il 6% del capitale, da esercitarsi successivamente alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Nella operazione sopra descritta IMA si è avvalsa della consulenza legale di Poggi & Associati con un team coordinato dai partner Luca Poggi e Emanuele Gnugnoli e dall'associate Massimo Castiglioni, e della consulenza finanziaria di PWC e Unicredit CIB.

Il fondo Charme è stato assistito da Legance – Avvocati Associati con il senior partner Filippo Troisi, il senior counsel Francesco Florio e la senior associate Flavia Carmina, mentre i fondatori di ATOP sono stati assistiti dallo Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners con il partner Laura Ortali e il senior associate Andrea Cerulli Irelli e dagli advisor fiscali Russo De Rosa Associati.