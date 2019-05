GLI ASPETTI PATRIMONIALI NELLA SEPARAZONE E NEL DIVORZIO, Palermo 28 maggio

Progetto Forense



Progetto Forense, in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo ha il piacere di presentare il convegno dal titolo GLI ASPETTI PATRIMONIALI NELLA SEPARAZONE E NEL DIVORZIO. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO DIVORZILE E DEL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI.



L'evento si terrà il prossimo 28 maggio a partire dalle 15,00 a Palermo, presso l'Aula Baviera del Tribunale per i minorenni, in Via Principe di Palagonia n. 135.



L'evento è valido per la formazione continua obbligatori degli Avvocati.

Presente il Gruppo 24 ORE

IL PROGRAMMA