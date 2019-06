GOP, Hager & Partners e Chiomenti nel finanziamento di un progetto di riqualificazione urbana a Bolzano

Lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito Waltherpark S.p.A. società di scopo appartenente al gruppo austriaco SIGNA, nel finanziamento per un ammontare massimo complessivo pari a Euro 290.000.000,00, concesso da un pool di banche composto da Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A., Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Hypo Vorarlberg Bank AG, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG e Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., volto a finanziare la realizzazione di un progetto di riqualificazione urbana da realizzarsi nel comune di Bolzano. Il progetto finanziato prevede la riqualificazione e valorizzazione di un quartiere nel centro di Bolzano e comprenderà infrastrutture e soluzioni urbanistiche per un centro commerciale, un albergo di qualità, abitazioni, spazi ad uso ufficio, ampie zone verdi nonché un ampio piano urbanistico di mobilità.

Il team di GOP che ha prestato assistenza a Waltherpark S.p.A. è stato coordinato dal senior partner Francesco Gianni con un team composto dal partner Matteo Gotti dal senior associate Alessandro Magnifico e dall'associate Giulia Longo, per gli aspetti relativi al finanziamento bancario, dai partners Domenico Tulli e Gianfranco Toscano coadiuvati dal counsel Maria Assunta Galluzzo e dall'associate Samuel Ghizzardi e, per i profili real estate, e dal partner Fabio Chiarenza e dalla senior associate Francesca Staffieri, per gli aspetti di diritto fiscale.

La società Waltherpark è stata inoltre assistita dallo studio Hager & Partners di Bolzano, con i partners Heinz Peter Hager e Peter Malsiner nella strutturazione del finanziamento e per il completamento dell'iter amministrativo autorizzativo dell'ampio e complesso progetto di riqualificazione urbanistica.

Lo studio Chiomenti ha assistito il pool di banche finanziatrici con un team coordinato dal partner Giorgio Cappelli e composto, oltre che da quest'ultimo, dal senior associate Andrea Martino e dall'associate Gianluca Salvadei, per gli aspetti relativi al finanziamento bancario, dal counsel Katia Zulberti e dall'associate Riccardo Cecatiello, per i profili di diritto amministrativo, e dal senior associate Maurizio Fresca, per i profili fiscali.