BM&A con il Gruppo Alì nell'acquisto dell'ex Ospedale Umberto I di Mestre

Alì S.p.a. - azienda leader della grande distribuzione che conta oggi 112 punti vendita, più di 3.800 collaboratori ed un fatturato di oltre un miliardo di euro - ha perfezionato l'acquisto della vasta area urbana (oltre 60.000 mq) denominata "Ex Ospedale Umberto I" a Mestre (Venezia) dal fallimento della società DNG s.p.a. in liquidazione. La complessa operazione di acquisizione - che ha intrecciato molteplici aspetti di diritto fallimentare, finanziario, amministrativo e ambientale - è stata elaborata da BM&A - Studio Legale Associato, con il partner Massimo Zappalà (in foto) e l'associate Alessandro Saran ed è sfociata in un serrato processo competitivo tra più bidder (caratterizzato da 112 rialzi d'offerta) sino ad un valore di aggiudicazione per il Gruppo Alì pari ad Euro 26,5 milioni.