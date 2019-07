DENTONS CON FRIULCHEM NELL'AMMISSIONE AD AIM ITALIA

Lo studio legale Dentons è advisor legale di Friulchem nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, con un team guidato dalla partner Antonella Brambilla e composto dalla senior associate Silvia Pacchiarotti e dalla trainee Elena Venturini.

Friulchem S.p.A., uno dei principali CDMO (Contract Development Manufacturing Organization) italiani attivi a livello internazionale nell'healthcare, ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sull'AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.

La Società è inoltre assistita nella quotazione da Integrae SIM, in qualità di Nominated Adviser, Global Coordinator, Bookrunner e Specialist, da Arkios Italy in qualità di Adviser finanziario e da BDO come società di revisione e consulente fiscale.