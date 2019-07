Un team di professionisti trasversale focalizzato su Milano-Cortina 2026

Jenny.Avvocati dà vita a Jenny Olympic Team (JOT), un team multidisciplinare di professionisti creato per fornire un'assistenza completa e multilingue alle aziende che intendano cogliere le opportunità correlate alla XV edizione dei Giochi olimpici invernali.

Il team guidato da Matteo Di Francesco, responsabile anche della practice di Diritto Sportivo, annovera al suo interno avvocati esperti di diritto del lavoro, commerciale, real estate, societario, compliance e privacy e punta ad imporsi quale punto di riferimento per le aziende di matrice internazionale - e non solo - che richiedano un'assistenza legale customizzata a tutto tondo, anche dal punto di vista linguistico.

"Jenny Olympic Team infatti è composto da avvocati specializzati ed in grado di offrire assistenza in tedesco, francese e spagnolo oltre che naturalmente in inglese ed in italiano" conferma Christoph Jenny, managing partner "Per vocazione di studio, sappiamo bene quanto sia importante per le imprese poter contare su un partner che parli la loro lingua, in tutti i sensi".

"L'Olimpiade è un fenomeno che può produrre molteplici rivolti legali, anche di diritto strettamente sportivo. Ma l'industria sportiva va vista come piattaforma per fare business. Lo sport è uno dei pochi settori in crescita costante, o che risente della crisi economica in misura inferiore rispetto agli altri settori", sottolinea Matteo Di Francesco. "Il mercato sportivo è, a tutti gli effetti, in grado di offrire alle aziende che lo affrontano con le giuste strategie un business con garanzie di ritorno degli investimenti. Noi ci rivolgiamo a loro, per supportarle in ogni passo nel nostro Paese".