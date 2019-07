LS Lexjus Sinacta nella costituzione della Rete Associativa "ADA insieme"

Vincenzo Bancone equity partner presso la sede di Roma di LS Lexjus Sinacta, ha assistito la "Federazione Nazionale ADA di volontariato", l'"Associazione Nazionale ADAcon per la promozione sociale" e la "FITeL", per la costituzione di una grande rete associativa che riunirà, oltre alle associazioni delle organizzazioni promotrici, importanti enti del Terzo Settore italiano attivi nel mondo del volontariato, dell'associazionismo di promozione sociale e del non profit.

La neocostituita rete associativa riunirà ben 180 organizzazioni e più di 20.000 iscritti.

Tale obiettivo è stato raggiunto grazie alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. "Codice del Terzo Settore") che ha dato corso alla Riforma del Terzo Settore, la quale prevede fra i suoi molteplici aspetti anche l'opportunità di costituire reti associative volte a favorire l'aggregazione virtuosa delle realtà operanti nel Terzo Settore.