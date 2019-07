FFT contro l'aumento delle tariffe COSAP per gli impianti di energia da fonti rinnovabili della provincia di Foggia

La Jv FFT Fatigato Follieri Teta, con Enrico e Ilde Follieri, soci di Enrico Follieri & Associati ha

proposto per cinque società di primaria importanza nel settore Energy, ricorso avverso il Regolamento COSAP della Provincia di Foggia che prevede l'aumento – in alcuni casi di oltre il 20.000 % - delle tariffe del canone per l'occupazione del suolo e sottosuolo pubblico ad opera dei cavidotti e delle cabine elettriche degli impianti che producono energia da fonte rinnovabile.

Questo spropositato ed ingiustificato aggravio dell'importo del canone COSAP, se non contrastato, avrà un rilevante impatto sui bilanci delle società.