Sostenibilità e diritto: al via la 57esima edizione dell'International Young Lawyers Congress

•Il congresso si terrà a Roma, dal 3 al 7 settembre

•Manuela Cavallo, socia di Portolano Cavallo, a capo del Comitato Organizzatore



Roma, 28 agosto 2019 – "Sostenibilità e diritto: pianeta, persone, futuro". Questo il tema della 57esima edizione del congresso annuale organizzato dall'Associazione Internazionale dei Giovani Avvocati (AIJA) a Roma dal 3 al 7 settembre, che vede a capo del Comitato Organizzatore Manuela Cavallo, socia dello studio Portolano Cavallo.



"Scegliere la sostenibilità come tema portante del Congresso potrebbe sembrare un piccolo passo, ma si pone in diretta continuità con le tematiche al centro dei nostri ultimi due congressi, Tokyo 2017 e Bruxelles 2018, focalizzati sull'intelligenza artificiale e sulla globalizzazione", ha commentato Manuela Cavallo, aggiungendo: "La sfida è rendere sostenibile un mondo globalizzato e digitalizzato. In quanto avvocati, abbiamo senza dubbio un ruolo fondamentale da giocare per vincere questa sfida e, in quanto giovani, abbiamo la responsabilità di metterci al lavoro per il futuro del pianeta".



Con l'impegno a perseguire gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, il comitato organizzatore del Congresso AIJA di Roma 2019 si impegnerà in azioni concrete per migliorare il pianeta: dalla partnership con Treedom, che pianterà un albero per ciascun partecipante, a quella con Italo, che offrirà il 10% di sconto a chi sceglierà il treno per recarsi a Roma, a quella con car2go joins SHARE NOW, che offrirà ai partecipanti un abbonamento gratuito e un credito di 5 euro di guida, oltre ad altre iniziative per il riciclo del cibo del congresso o per la promozione dei diritti umani.



"Noi stessi, come Portolano Cavallo, abbiamo deciso di contribuire alla sostenibilità del Congresso, distribuendo bottiglie riutilizzabili ai partecipanti, proprio nell'ottica di perseguire l'SDG nr. 12 delle Nazioni Unite sulla Produzione e sul Consumo responsabili" ha aggiunto Manuela Cavallo, osservando come "ognuno di noi può fare la sua parte quotidianamente per costruire un pianeta più sostenibile. Il Comitato Organizzatore che mi onoro di presiedere quest'anno è stato ispirato proprio da questo concetto: agire per essere più sostenibili!".



AIJA è l'unica associazione globale di avvocati under-45 e riunisce oltre 4000 professionisti in 90 Paesi di tutto il mondo.