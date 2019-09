Gli studi nell'acquisizione di MyPlace da parte di Sweetguest

Spada Partners e Orrick, rispettivamente per gli aspetti fiscali e legali, hanno assistito Sweetguest, leader in Italia nella gestione degli affitti brevi e medi, partner ufficiale di Airbnb, nell'acquisizione di MyPlace, azienda specializzata nella gestione e messa a reddito immobiliare attraverso la formula "vuoto per pieno", nota anche come "rent to rent" o "affitto garantito".

L'operazione consente a Sweetguest di consolidare la leadership a livello nazionale e la propria posizione di partner di riferimento per gli investitori immobiliari privati e istituzionali, offrendo servizi immobiliari, modelli di gestione, di valorizzazione e di messa a reddito completi e a 360°, sia per singoli immobili, sia per interi edifici residenziali. Con l'acquisizione di MyPlace il gruppo Sweetguest espande il proprio portfolio di servizi e immobili gestiti, aggiungendo l'offerta "vuoto per pieno", già avviata con successo da MyPlace con la gestione di interi palazzi, dotati di aperture automatizzate, nelle città di Milano, Venezia, Padova, Verona e Treviso. Un'operazione che nel 2019 porterà il gruppo Sweetguest alla gestione di oltre 1500 case e alla produzione di un valore generato per gli immobili gestiti di oltre 30 milioni di euro, anche grazie al supporto dell'intero team MyPlace che entrerà a far parte del gruppo, portando in dote l'esperienza maturata nel settore.

Spada Partners ha seguito gli aspetti fiscali con il partner Luca Zoani. Orrick ha curato gli aspetti legali dell'operazione con un team composto dal partner Attilio Mazzilli, dall'of counsel Alessandro Vittoria e dal senior associate Federico Perego. Lo studio Pierobon Comunian, con Roberto Comunian, ha seguito gli aspetti finanziari.