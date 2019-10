SIRCLE: UN PERCORSO VERSO SOSTENIBILITA' INTEGRATA DELLE AZIENDE

UN PROGETTO DI CONSULNET ITALIA, RÖDL & PARTNER E WELLNET



Oggi la sostenibilità rappresenta per le aziende uno dei più importanti fattori di crescita, un vero e proprio asset strategico. L'approccio sostenibile al business è diventato un elemento fondamentale per lo sviluppo delle piccole, medie e grandi imprese.



Da questi presupposti nasce il progetto "SIrcle – Sostenibilità Integrata", che coinvolge tre partner: Consulnet Italia, Rödl & Partner e Wellnet, rispettivamente leader nell'ambito della consulenza aziendale per la sostenibilità, della consulenza legale e fiscale e della comunicazione digitale. Uniti, si propongono di offrire alle organizzazioni una consulenza integrata sui temi di sostenibilità, volta al rafforzamento e al consolidamento del vantaggio competitivo.



SIrcle debutta a Milano, il prossimo 16 ottobre presso lo Spazio EDIT, in occasione di un evento che intende raccogliere le testimonianze dirette e concrete di quelle imprese che da tempo attuano politiche a favore della sostenibilità.



Presenteranno le proprie esperienze, tra gli altri:

-Gianluca Landolina, Presidente e Amministratore Delegato – Cellnex Italia

-Lorenza Franchetti, CEO – Wala Italia (Dr. Hauschka)

-Maria Elena Cappello, Membro del CdA e del Comitato Sostenibilità Scenari e Governance – Saipem

-Alessandro Beda, Consigliere Delegato – Fondazione Sodalitas



Verrà inoltre presentato il MODELLO EASI, protocollo proprietario che disegna un percorso innovativo per integrare la sostenibilità in tutte le funzioni e i processi aziendali.

L'evento, in media partnership con Forbes, è patrocinato dalla Fondazione Sodalitas (la prima organizzazione in Italia a promuovere la Responsabilità Sociale d'Impresa) e da ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari).



L' evento:

"Sostenibilità integrata: un driver di crescita."

Milano, 16 ottobre 2019 – 9:30-13:30

Spazio EDIT – Via Maroncelli, 14 Milano

Accrediti: https://www.roedl.it/it-it/it/event.aspx?ID=67

Contatti: eventi@roedl.it