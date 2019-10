Tutti gli studi coinvolti nel processo di quotazione in Borsa Italiana di Newlat

In data 10 ottobre, Newlat Food S.p.A. ha comunicato l'approvazione, da parte della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) del documento di registrazione, della nota informativa sugli strumenti finanziari e della nota di sintesi che costituiscono, congiuntamente, il prospetto relativo all'ammissione a quotazione in Borsa Italiana delle azioni della società e in parallelo il rilascio del provvedimento di ammissione a quotazione delle Azioni sul MTA da parte della stessa Borsa Italiana.

Nell'ambito del processo di quotazione, BonelliErede e DLA Piper assistono Newlat, rispettivamente per gli aspetti di diritto italiano e per quelli di diritto americano e inglese, nonché per i profili fiscali, e Clifford Chance fornisce assistenza ai Joint Global Coordinators – Equita SIM S.p.A., HSBC e Société Générale – per gli aspetti di diritto italiano, americano e inglese.

Per BonelliErede agisce un team coordinato dal partner Gianfranco Veneziano, membro del Focus Team Capital Markets, e composto dagli associate Matteo Minero e Giulia Romagnoni e da Daniele Minniti.

DLA Piper agisce con un team composto dal partner Antonio Tomassini, dalla tax director Carlotta Benigni e dal partner Konrad Rohde – della sede di Francoforte – per gli aspetti tributari, e dai partner Francesco Maria Aleandri e Christopher Paci – quest'ultimo della sede di New York – per gli aspetti di equity capital market. Il team di Clifford Chance è composto dai soci Alberta Figari e Filippo Emanuele, insieme al counsel Laura Scaglioni e a Pietro Bancalari.