De Berti Jacchia organizza un evento dedicato alla proprietà intellettuale negli scambi italo-russi

convegno



Intellectual property in Europe and Russia: Global markets, intangibles and technology":

E' questo il titolo dell'evento organizzato dallo studio legale De Berti Jacchia il prossimo 5 novembre, presso la propria sede di Milano.

Il convegno, che avrà inizio alle ore 15,30, propone un confronto sulle novità in materia di proprietà intellettuale di maggiore attualità, con impatto sugli scambi, tangibili e intangibili, italo-russi. I relatori moscoviti affronteranno diversi temi riguardanti le indicazioni geografiche, le principali aree di attenzione sotto il profilo IP delle importazioni di merci in Russia e la protezione del design in Russia, mentre i relatori italiani si concentreranno sugli strumenti di tutela brevettuale nell'ambito dell'Intelligenza Artificiale e dell'IoT e sul c.d. nuovo pacchetto marchi.

Da un lato le sanzioni, ma dall'altro le opportunità che si schiudono con il ritorno alla crescita del Pil russo e di conseguenza dei consumi, con i possibili riflessi positivi anche sul fronte delle esportazioni italiane: da qui la necessità per le imprese di comprendere meglio anche le dinamiche in materia di proprietà intellettuale destinate a incidere sulle loro scelte di business.

Prenderanno parte all'incontro, oltre a Roberto A. Jacchia, senior partner dello studio, che darà il via ai lavori: Maria Lovtsova, Andrey Svistov e Denis Levchuk tutti partner di Yus Law Firm, uno degli studi legali più attivi in ambito IP in Russia; Elisabetta Papa, partner della Società Italiana Brevetti di Roma e Giulia Beneduci, associate di De Berti Jacchia.