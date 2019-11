Un contenzioso innanzi al Tribunale di Milano per violazione di marchio ha visto vittoriose la multinazionale statunitense Jeunesse Global Holdings LCC e la sua controllata italiana, Jeunesse Global Italia S.r.l., leader nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti anti-age, integratori alimentari e cosmetici.



Le due società avevano scoperto che una ditta italiana stava vendendo on-line prodotti Jeunesse usando una denominazione sociale e un nome a dominio tali da far apparire il proprio sito come quello ufficiale del Gruppo. Assistite dall'Avv. Michelangelo Costa dello studio Costa, Santojanni & Vocaturo, e dall'avv. Luigi Manna, di Martini Manna Avvocati, la casa madre e la filiale italiana hanno agito davanti alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano per contraffazione di segni distintivi e per concorrenza sleale.



Dopo aver concesso già in sede cautelare un'inibitoria dall'uso dei segni Jeunesse e da modalità confusorie di vendita dei prodotti Jeunesse, assistita da penale, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10130/2019, ha confermato l'inibitoria stessa e condannato il convenuto al risarcimento del danno e alle spese legali, disponendo la pubblicazione del dispositivo della sentenza sia sul sito della convenuta che sull'edizione digitale del Corriere.