Simmons & Simmons: "Team Regolamentare dell'Anno"

Simmons & Simmons è stato premiato "Team Regolamentare dell'Anno" ai TopLegal Awards 2019 che si sono tenuti il 21 novembre nella consueta cornice dello Spazio 900 a Roma.

Il premio è stato attribuito per l'assistenza a Blackstone nell'ottenimento di una delle prime autorizzazioni da parte della Banca d'Italia a fondi alternativi esteri a fare direct lending in Italia.

In particolare il team italiano ha ottenuto l'autorizzazione al direct lending per 5 fondi irlandesi della piattaforma di Blackstone, alla quale è poi seguita autorizzazione per un sesto fondo, finalizzata in poco più di un mese.

L'ottenimento dell'autorizzazione ha imposto l'adozione di importanti modifiche ai regolamenti dei fondi oggetto della procedura per allinearne la disciplina a quella, più restrittiva della irlandese, applicabile ai fondi italiani. Si è trattato di un lavoro di notevole dettaglio, che ha visto lo Studio dialogare a più riprese con l'autorità di vigilanza italiana ed in parallelo con quella irlandese perché quest'ultima a sua volta approvasse le modifiche richieste dalla Banca d'Italia.

Il team regolamentare di Simmons guidato dal partner Romeo Battigaglia è leader in materia di regolamentazione finanziaria, con una specifica vocazione per l'assistenza ai clienti nel lancio di business innovativi. Questo mandato al fianco di Blackstone si pone in continuità con tale attitudine e consente oggi a questo importante gestore di beneficiare di un vantaggio competitivo rispetto ai competitors internazionali, essendo tra i primi ad avere ottenuto l'autorizzazione al direct lending.

Romeo Battigaglia, head of financial markets ha commentato: "Siamo fieri di poter annunciare questo nuovo successo della practice di financial markets, a testimonianza dell'impegno e forte dedizione del team nell'assistenza in operazioni di rilievo strategico al fianco dei nostri clienti".

I TopLegal Awards rappresentano un autorevole riconoscimento agli studi legali e tributari e ai loro professionisti e permettono di identificare al meglio le eccellenze di questo mercato secondo criteri di selezione rigorosi atti a valutare l'impiego di risorse a beneficio del cliente, l'innovazione dei servizi, la conoscenza specifica del settore e l'attività e le soluzioni apportate, grazie ad una commissione tecnica composta da ben 34 giurati a ulteriore garanzia dell'autorevolezza dei premi conferiti.