Simmons & Simmons con Sanpellegrino nella cessione di Beltè a Refresco

Simmons & Simmons ha assistito Sanpellegrino S.p.A., società leader nel campo del beverage in Italia, nella cessione del marchio Beltè a Spumador S.p.A., controllata italiana del gruppo olandese Refresco, leader nella produzione di bevande, con un portafoglio prodotti che include acque minerali, bevande gassate, tè, bevande sportive e isotoniche e succhi di frutta.

Il team di Simmons & Simmons che ha assistito il venditore è stato guidato dal partner Dario Spinella e ha incluso la senior associate Anna Colmano e gli associate Guido Bianco, Luca Turchini e Camilla Picedi Benettini.

Sanpellegrino S.p.A., inoltre, è stata assistita da Vitale & Co., in qualità di financial advisor.

Spumador S.p.A. è stata assistita dal team legale in-house del Gruppo Refresco.

Simmons & Simmons aveva già prestato assistenza al gruppo Sanpellegrino nel 2017 in relazione alla dismissione a Refresco del ramo di azienda relativo alla produzione, tramite estrazione alla fonte e successivo imbottigliamento, dell'acqua minerale commercializzata a marchio "Recoaro".