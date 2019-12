Deloitte Legal annuncia l'ingresso in Studio del prof. avv. Michele Castellano

Deloitte Legal annuncia l'ingresso del prof. Michele Castellano (in foto) in qualità di Senior of Counsel. Il prof. Castellano va a rafforzare ulteriormente il team della sede di Bari guidato dal partner Francesco Paolo Bello e composto tra gli altri da Maria Luisa Maggiolino, Gloria Visaggio e Claudia Corsaro.

Titolare della Cattedra di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari dal 1992, incaricato di Diritto della Navigazione presso la medesima Facoltà dal 2000; è stato altresì titolare dell'insegnamento di Diritto Commerciale presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali istituita dall'Università degli Studi di Bari dal 2001. Componente (fino al XXVI ciclo) del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale con sede amministrativa a Roma-Tor Vergata, già componente del Comitato Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e del Master Universitario in "Fiscalità dell'Impresa" presso l'Università di Bari (in collaborazione con il Ministero delle Finanze) di cui dal 2013 ha assunto il ruolo di Presidente.

Il Prof. Castellano ha svolto anche numerose attività di ricerca e partecipa assiduamente, in qualità di relatore, a seminari, convegni e tavole rotonde sui temi del diritto societario, fallimentare e industriale. E' inoltre autore di saggi monografici, studi e relazioni scientifiche in materia di diritto d'impresa, diritto fallimentare, diritto delle società e diritto della cooperazione.

"L'ingresso in Studio di Michele – commenta il Managing Partner Carlo Gagliardi – costituisce un ulteriore importante tassello del progetto volto alla ricerca dell'innovazione dei servizi di consulenza legale, partendo da basi di assoluta eccellenza professionale e accademica. Oltre al contributo che potrà dare alla crescita a livello nazionale delle nostre practice di societario e crisi di impresa, Michele sarà attivo presso la sede di Bari di Deloitte Legal rafforzando la nostra presenza sul territorio e, con essa, la vicinanza ai nostri clienti".

"Sono particolarmente lieto dell'ingresso di Michele Castellano – commenta Francesco Paolo Bello, partner responsabile della sede di Bari – Ho condiviso con Michele importanti esperienze passate e di successo. Sono fiero oggi di affrontare questa nuova sfida in Deloitte Legal in cui Michele ha creduto sin dal primo momento, intravedendo in essa un modo nuovo di esercitare la professione nel e per il territorio barese e una concreta prospettiva di crescita per i colleghi più giovani."