DENTONS E BLF NELL'ACQUISIZIONE DI ALCASS

Lo studio legale Dentons ha assistito Crédit Agricole Italia - in qualità di mandated lead arranger e banca finanziatrice - nell'operazione di finanziamento a favore di Frozenplant S.r.l. - società di nuova costituzione il cui capitale è interamente detenuto da Italian Frozen Food Holding S.p.A., holding di partecipazioni a capo del polo del cibo surgelato avviata (e controllata) da Mandarin Capital Partners – assistita da BLF Studio Legale, per l'acquisizione del 100% del capitale di Alcass S.p.A., produttore di carne surgelata salutare e di verdure surgelate, in commercio con il brand Amica Natura.

La famiglia Bonaglia, venditrice delle azioni, assistita dallo studio legale Bondioni, ha reinvestito per una quota di minoranza in Italian Frozen Food Holding S.p.A..

Nel quadro dell'operazione, Dentons ha inoltre assistito Crédit Agricole Italia e UBI Banca in un finanziamento a favore di Italian Frozen Food Holding S.p.A. volto a supportare il perfezionamento di un investimento produttivo negli Stati Uniti d'America, attraverso la controllata IFFH Inc.

Dentons ha agito con un team coordinato dal partner Alessandro Fosco Fagotto (in foto) e dal counsel Franco Gialloreti con le associate Silvia Cammalleri e Virginia Barni.

Per BLF sono intervenuti, sia per i profili corporate/M&A che per i profili banking, il partner Roberto Ludergnani, i counsel Giovanni Ludergnani e Andrea Corbelli e l'associate Francesco Ludergnani.