L'avv. Valerio Menaldi nuovo Amministratore unico di AMGA Legnano SpA

L'assemblea dei soci della società multi utility dell'Alto Milanese ha ufficializzato la nomina.



L'Assemblea Ordinaria dei Comuni Soci della Società AMGA Legnano SpA ha deliberato la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed ha nominato Amministratore Unico della stessa Società l'Avvocato Valerio Menaldi sino al 30 settembre 2020. L'Amministratore Unico si insedierà da subito per assicurare la continuità aziendale.



Fondata a Legnano nel 1971 per distribuire gas metano alla città, AMGA ha subìto, nel corso degli anni, una doppia evoluzione che l'ha trasformata da Azienda Municipalizzata, prima in Azienda Speciale e in seguito, con l'avvio del nuovo millennio, in Società per Azioni.