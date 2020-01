CONVEGNO



CONCILIA, Organismo nazionale di Mediazione e Arbitrato ed Ente di formazione per mediatori, in Collaborazione con il Chartered Institute of Arbitrators - European Branch e la Camera Civile di Viterbo, organizza il convegno di studi dal titolo "IL RUOLO DELL'AVVOCATO IN TEMPI DI CRISI: PREVENTORE E PACIFICATORE DI CONTROVERSIE".

L'evento avrà luogo il 31 gennaio p.v. a Viterbo presso l'Università degli Studi della Tuscia - Aula Radulet, in Via S. Maria in Gradi, 4.

Il convegno è accreditato presso l'Ordine degli Avvocati di Viterbo per n. 3 crediti formativi in materia civile e n. 1 credito in materia deontologica.

Presente il Gruppo 24 ORE

Consulta il programma