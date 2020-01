McDermott nomina quattro nuovi partner

McDermott Will & Emery, primario studio legale internazionale, ha annunciato oggi la promozione di 4 avvocati italiani a partner a partire dal 1° gennaio 2020.

"I nostri nuovi partner comprendono che i clienti oggi sono alla ricerca non solo di avvocati tecnicamente capaci ma di consulenti che capiscono il loro business e lavorano ogni giorno per essere loro partner. In questa qualità assistono e consigliano coloro che ricoprono incarichi decisionali a risolvere i problemi, mitigare i rischi e cogliere le potenziali opportunità", ha detto Ira Coleman, Presidente di McDermott Will & Emery.

"I nostri nuovi partner riflettono la crescita dei nostri uffici a Milano e la continua espansione del nostro studio legale", ha detto Giancarlo Castorino, responsabile dello studio italiano di McDermott. "Unitamente a Fabrizio Faina, i nostri nuovi partner rafforzano il nostro impegno a consolidare le nostre capacità operative".

McDermott ha nominato un totale di 39 nuovi partner e 4 counsel in tutto il mondo all'inizio del 2020.

Nuovi partner italiani

Pierandrea Bonali - assiste i clienti del settore bancario e finanziario con una particolare specializzazione nel settore immobiliare e della finanza immobiliare, avendo maturato una forte esperienza in questi settori durante il suo periodo presso altri importanti studi legali italiani e internazionali.

Enrico Raso - è specializzato in operazioni societarie e immobiliari, con particolare esperienza in operazioni transfrontaliere internazionali, tra cui operazioni di M&A e private equity. A Enrico viene spesso richiesto di lavorare su varie questioni di M&A multi-giurisdizionali in tutti i settori.

Francesco Romeo - concentra la sua attività sulla consulenza in favore di istituti di credito ed operatori professionali italiani ed internazionali in operazioni domestiche e cross-border di finanza strutturata, con particolare specializzazione in materia di finanza immobiliare, acquisition finance e corporate lending. È stato inoltre coinvolto in diverse importanti ristrutturazioni societarie.

Agata Todarello - Agata si occupa di diritto societario e capital markets, concentrandosi su M&A, finanza strutturata, collocamento di strumenti finanziari, IPO e offerte pubbliche di acquisto. Fornisce consulenza a società quotate e non quotate, in tutti gli aspetti della corporate governance e recentemente anche in operazioni relative ad attività in sofferenza, tra cui NPL, UTP e crediti societari.