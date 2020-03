LEXIA Avvocati nell'OPA volontaria parziale di Retelit Digital Services S.p.A. su azioni della controllante Retelit S.p.A.

LEXIA avvocati, con un team coordinato dal socio fondatore Francesco Dagnino e dagli avvocati Andrea Massimo Maroni e Marco Stefanini ha assistito Retelit Digital Services S.p.A. ("RDS" o l' "Offerente") e Retelit S.p.A. (Retelit" o l' "Emittente") - quotata sul MTA di Borsa Italiana, Segmento STAR) - relativamente agli aspetti legali dell' offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria parziale promossa da RDS su azioni ordinarie della controllante Retelit, che detiene l'intero capitale sociale di RDS, ai sensi dell'art. 2359-bis, cod. civ..

L'offerta ha ad oggetto massime n. 11.875.000 azioni ordinarie Retelit, pari al 7,23% del capitale sociale dell'Emittente.

L'Offerta è volta ad acquisire, in tempi ristretti, un significativo numero di azioni Retelit da utilizzare come corrispettivo nel contesto dell'acquisizione, da parte dell'Offerente, del 100% del capitale sociale con diritto di voto di Brennercom S.p.A.

L'Offerta è altresì volta a utilizzare le azioni di Retelit come corrispettivo in altre eventuali operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, nonché a servizio del Piano LTI di Retelit.

L'operazione presenta profili di particolare innovatività, trattandosi della prima OPA promossa in Italia da parte di una società controllata non quotata su azioni della controllante quotata.

Intermonte ha agito in qualità di consulente finanziario dell'Offerente. Intermonte è altresì l'intermediario incaricato per il coordinamento della raccolta delle adesioni all'OPA.