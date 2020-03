Orrick e DLA Piper nella compravendita di 5 impianti fotovoltaici tra Sonnedix e la Joint Venture tra Canadian Solar e Manni Group

Sonnedix, independent power producer nel settore fotovoltaico, ha rilevato 5 impianti fotovoltaici in esercizio in Sicilia, della potenza complessiva di 17.7 MWp dalla joint venture costituita tra Canadian Solar Inc. e Manni Energy S.r.l. (società del Gruppo Manni) nella progettazione, costruzione e gestione di impianti a energia rinnovabile e di efficienza energetica, finalizzata al co-investimento in impianti fotovoltaici da realizzare in Italia in regime di market parity senza forme di incentivazione da parte del GSE.



Orrick e DLA Piper hanno prestato assistenza da remoto a Sonnedix e Canadian Solar/Manni per consentire la conclusione della compravendita di uno dei maggiori portafogli di impianti fotovoltaici in grid parity, 17.7MWp in esercizio e con PPA di lungo periodo.



Orrick ha assistito Sonnedix con un team coordinato da Carlo Montella, Deputy Business Unit Leader of the global Energy and Infrastructure practice, e dalla Special Counsel Celeste Mellone, che ne ha curato anche i profili di diritto amministrativo e di due diligence, e composto dagli associates Jacopo Giansante per i profili transactional e Alessandro Sassoli per la due diligence.



DLA Piper ha assistito la joint venture Canadian Solar / Manni Energy, con un team coordinato dal partner Giulio Maroncelli e composto per i profili transactional dagli avvocati Gianmarco Scialpi ed Annachiara Mastellone e dalla trainee Martina Antonelli. Il partner Germana Cassar, coadiuvata dall'avv. Andrea Leonforte, ha curato i profili di diritto amministrativo relativi all'operazione.



Il team legale in-house di Canadian Solar è stato coordinato da Antonio Adami, Senior Director and General Counsel EMEA coadiuvato dal legal counsel Francesco Vita.



Gli aspetti tecnici sono stati seguiti da Duff&Phelps REAG, con un team guidato da Alessandro Gervasio, responsabile della business unit Renewable Energy.



L'energia prodotta dagli impianti oggetto di cessione viene venduta a Trailstone Renewables GmbH ai sensi del primo contratto di PPA a lunga durata in regime di market parity firmato in Italia nel dicembre del 2018.



Sonnedix Power Holdings Limited (insieme alle sue controllate, "Sonnedix") è un produttore indipendente di energia elettrica da fonte solare (IPP) con comprovata esperienza nella fornitura al mercato di impianti solari, a costi e performance altamente competitivi. Sonnedix sviluppa, costruisce, possiede e gestisce impianti solari fotovoltaici a livello globale.

