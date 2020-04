Legalitax Studio Legale e Tributario:al via "Custom Talks Live", i Webinar settimanali su temi doganali

Legalitax Studio Legale e Tributario lancia "Custom Talks Live", gli incontri formativi gratuiti settimanali via webinar in materia di diritto doganale.

L'avvocato Elena Bozza, counsel di Legalitax, tutti i venerdì del mese di aprile alle ore 10:30 terrà in diretta video un ciclo di seminari della durata di due ore tramite webinar. Ogni settimana verrà offerta un'analisi approfondita su una questione di diritto doganale applicata alla vita pratica di imprese italiane dedite ai mercati esteri: presentazione della disciplina normativa e di prassi, degli strumenti utili per l'impresa, il tutto gestito in maniera interattiva con i quesiti posti direttamente dai partecipanti.

Obiettivo dei Custom Talk Live è supportare le imprese nella loro attività in questo periodo di crisi imposta dalla gestione del coronavirus, contribuendo ad incrementarne le competenze in una specifica area del diritto e consentendo loro di mettere in atto quanto approfondito in un periodo di maggiore attività operativa.

In particolare, l'incontro di venerdì 3 aprile tratterà la "gestione di un'esportazione", un appuntamento sul tema export dal punto di vista del prodotto. Verranno trattate le possibili restrizioni, limitazioni, adempimenti amministrativi dell'operazione doganale di esportazione derivanti dalla tipologia di prodotto e le opportunità e le possibilità conferite dal diritto doganale per entrare al meglio nel mercato estero.

Per partecipare al webinar sarà sufficiente iscriversi al link:

https://attendee.gotowebinar.com/register/380056495411640589



Le informazioni sui webinar del venerdì saranno disponibili ogni lunedì sulla home pagedel sito internet di Legalitax Studio Legale e Tributario, www.legalitax.it, con indicazione del tema trattato e delle modalità di iscrizione.