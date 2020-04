In Gazzetta la proroga delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

a cura della Redazione PLUS PLUS DIRITTO



Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.88 del 02-04-2020) il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Il nuovo decreto, firmato mercoledì 1° aprile dal presidente del Consiglio, conferma l'efficacia delle precedenti misure adottate prorogandole dalla data del 3 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020.

Inoltre, sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati e le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo.