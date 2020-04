LEXIA Avvocati: Vincenzo Fabrizio Giglio da Of Counsel a Partner

LEXIA Avvocati ha nominato Partner della sede di Milano l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio.



Vincenzo Fabrizio Giglio, già Of Counsel dello Studio ha maturato la propria esperienza collaborando con prestigiosi studi legali milanesi.



Con la nomina di socio, l'avvocato Giglio, diventa responsabile del Dipartimento di Diritto del Lavoro di LEXIA, per il quale si occuperà di prestare assistenza ad aziende, dirigenti e lavoratori, nell'affrontare le numerose attività richieste dalla gestione del personale – subordinato e autonomo – e dei rapporti di agenzia, sia in sede di consulenza, sia in sede contenziosa, giudiziale e stragiudiziale.



L'avvocato Giglio è inoltre socio di AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani – e membro di EELA – European Employment Lawyers Association.



«La nomina di Fabrizio a socio si inserisce nel progetto di crescita dello Studio che diventa così maggiormente operativo anche nel settore del diritto del lavoro – commenta Francesco Dagnino (socio responsabile della sede di Milano Lexia Avvocati) – comparto sempre più strategico per gli studi legali multipractice come il nostro».