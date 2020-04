I "Custom Talks Live" gratuiti via webinar in materia di diritto doganale tenuti dall'avvocato Elena Bozza, counsel di Legalitax Studio Legale e Tributario, proseguono con l'appuntamento di venerdì 10 aprile alle ore 10:30 dedicato al "Made in Italy".



Durante l'incontro verranno approfondite le modalità con cui un'azienda italiana può creare legittimamente un prodotto "Made in Italy" e quali attenzioni deve porre nella sua filiera di approvvigionamento e produttiva.



Creare un "Made in Italy" significa infatti realizzare fasi di produzione e di approvvigionamento forniture sulla base di specifiche regole doganali dettate dalla normativa unionale. Si tratta di utilizzare considerazioni di customs engineering.



Talvolta, è sufficiente un minimo cambiamento nella fase di fornitura materiale per garantire al proprio prodotto un "Made in Italy" che lo rende vincente rispetto ai propri competitor.



Il tema trattato vuole essere anche un particolare sollecito di ripresa per il prodotto italiano al momento del termine del lock down operativo, preparando le imprese a "creare" prodotti "Made in Italy" e dunque di forte appeal commerciale.



Le informazioni sui webinar del venerdì saranno disponibili ogni lunedì sulla home page del sito internet di Legalitax Studio Legale e Tributario, www.legalitax.it, con indicazione del tema trattato e delle modalità di iscrizione.