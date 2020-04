Crisi e opportunità, martedì 14 aprile l'incontro organizzato da The Skill con Violante, Zanetto, Fontana, Giuliani, Signorini e Mascaro

L'emergenza coronavirus e le misure necessarie per contenere il contagio hanno richiesto nel nostro Paese e nel mondo un blocco forzato delle attività economiche e produttive che lascerà una profonda ferita nel sistema.

Storicamente e filosoficamente, tuttavia, la crisi ha da sempre rappresentato la possibilità di una nuova partenza, di un rilancio, che passa imprescindibilmente dalla capacità di coglierne le opportunità nascoste.

Sarà il tema del convegno «Crisi, sfide e opportunità per ripartire», nell'ambito del ciclo di incontri «Skill breakfast. I caffè della competenza», format creato dallo studio di comunicazione The Skill, specializzato in crisis management, brand storytelling, reputation e litigation pr.



In programma per martedì 14, ore 11:00, e interamente sul web grazie alla piattaforma Zoom, l'incontro sarà aperto da Antonio Signorini, autorevole firma economica del quotidiano Il Giornale, e vedrà tra i relatori Sergio Fontana (presidente di Confindustria Albania e Confindustria Bari – Bat, imprenditore visionario di stampo olivettiano), Francesco Giuliani (tra i principali esperti a livello europeo di diritto tributario, partner dello Studio legale Fantozzi e Associati), Paolo Zanetto (fondatore di Cattaneo e Zanetto, tra le più importanti società specializzate in public affairs, lobbying e political intelligence), Luciano Violante (presidente della Fondazione Leonardo e già presidente della Camera dei Deputati) e Andrea Camaiora (esperto in comunicazione di crisi e CEO di The Skill). Chiuderà i lavori Paola Mascaro (presidente di Valore D, per la rivista Forbes tra le 100 donne più influenti d'Italia).

Con loro un selezionatissimo panel di imprenditori, manager, avvocati, medici.

La scelta dell'argomento muove da considerazioni di natura prettamente politica: non ci si può abbandonare al pessimismo, alla decrescita, alla rassegnazione. La crisi epocale che stiamo vivendo deve invece rappresentare un trampolino per un futuro ancora più solido, un mezzo per operare una tabula rasa di privilegi e incrostazioni che non avevano più ragion d'essere già da decenni, un'occasione di riscatto per l'Italia.