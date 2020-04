Coronavirus, Violante: "Combattere anche il virus della confusione istituzionale". Convegno di The Skill con avvocati e manager

COVID 19



"L'Italia ha sempre avuto la capacità di trasformare le crisi in occasioni, ma ciò che stiamo vivendo deve fornirci alcuni insegnamenti. Ad esempio la necessità di chiarire i rapporti Stato-Regioni, perché stiamo realizzando che c'è anche il virus della confusione istituzionale e di un policentrismo anarchico". Luciano Violante, presidente della Fondazione Leonardo, intervenendo nel nuovo appuntamento degli "Skill Breakfast. I caffè della competenza" sul tema "Crisi, sfide e opportunità per ripartire", riflette sulle ricette da adottare per il rilancio dell'Italia post-Coronavirus.

L'ex presidente della Camera ha preso parte al meeting online, promosso dallo studio di comunicazione The Skill, specializzato in crisis management, brand storytelling, reputation e litigation pr, insieme a Antonio Signorini (autorevole firma economica del quotidiano Il Giornale), Sergio Fontana (presidente di Confindustria Albania e Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani), Francesco Giuliani (tra i principali esperti a livello europeo di diritto tributario, partner dello Studio legale Fantozzi e Associati), Paolo Zanetto (fondatore di Cattaneo Zanetto & Co.), Paola Mascaro (presidente di Valore D) e Andrea Camaiora (esperto in comunicazione di crisi e CEO di The Skill).

"Innanzitutto questa situazione ci sta insegnando che la questione delle telecomunicazioni e della banda larga è assolutamente centrale" continua Violante. "In questa crisi inoltre hanno pesato molto le ingiustizie sociali, si pensi a tutti quei bambini che non hanno un pc per fare scuola a distanza. Faccio poi notare che nell'ottima task force per la ripartenza individuata dal Governo mancano esperti di semplificazione e di appalti. L'ultimo aspetto da sottolineare è la necessità di fare in modo che i soldi stanziati non finiscano alla mafia o comunque in mani sbagliate. Per fare ciò si ricorra a conti dedicati per la tracciabilità assoluta degli investimenti, ma non si blocchi tutto, l'economia deve fluire". Ma ci sono anche alcuni fattori positivi sottolineati da Violante: "Sicuramente un effetto positivo è la scomparsa dei no vax, ma anche il fatto che le competenze hanno ripreso la loro centralità in un rapporto dialogico e non gerarchizzato con la politica. Occorre porre un freno alla legislazione del sospetto nei confronti di cittadini e imprese e mettere piuttosto in campo fiducia".

I relatori si sono confrontati con un selezionatissimo panel di imprenditori, manager e avvocati, tra cui, Giorgio Altieri (Tonucci & Partners), Antonio Bana (Studio Bana), Luca Bolognini (fondatore ICT Legal Consulting), Marco Bolognini (Maio Legal), Francesco Cazzorla (studio Giordani), Domenico De Simone (De Simone & Partners), Antonino Galletti (presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma), Valentina Guzzanti (Fantozzi & Associati), Carlo Alberto Lucarelli (docente presso Università Federico II), Mattia Miglio (TMDPLex), Giovanni Mameli (Fantozzi & Associati), Fabio Pinelli (Pinelli Avvocati).

Numerose le tematiche emerse nel corso del confronto. Antonio Signorini ha sottolineato le cifre del fenomeno: "Ci disperavamo per il timore di un Pil a - 0,2 e di una recessione tecnica. Adesso si ipotizza un'Europa a – 9 e un'Italia a – 11, con un rapporto deficit/Pil al 150%. Eppure, gli analisti prevedono anche un effetto-rimbalzo che nel 2022 potrebbe portare il Pil a più 8 con una crescita aggiuntiva di 130 miliardi. Dove andranno? Come si comporterà lo Stato?". Insomma, se dopo questo Medioevo ci sarà un Rinascimento culturale ed economico dipenderà anche da come sapremo gestirlo. Sergio Fontana ha invece messo l'accento sul cambio di velocità: "Per tutti ci sarà un prima e un dopo epidemia. Oggi il ministero della Salute accetta richieste di autorizzazione per via telematica: serviva questa situazione per ridurre la burocrazia? E serve un commissario straordinario per ricostruire il ponte Morandi o finire l'alta velocità tra Bari e Napoli?". Centrale il ruolo dell'Europa: "E' l'ultimo treno. Non si può avere un mercato comune ma regole diverse, come la tassazione in Olanda". E da imprenditore avvisa: "Deve cambiare l'atteggiamento dei controlli, la Guardia di Finanza non sia il nemico. Solo le imprese e i lavoratori sono in grado di creare reddito e dignità. Il Reddito di Cittadinanza dovrebbe chiamarsi assistenza di cittadinanza".

L'avvocato tributarista Francesco Giuliani condivide l'esigenza di "ripensare il rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria". E difatti apprezza sia la levata di scudi contro la "covid tax" proposta dal Pd che l'abrogazione della norma che prolungava di due anni il termine per le attività di riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate: "Contrario alla Costituzione, alla Cedu, alla Carta di Nizza". Dal fiscalista alcuni suggerimenti allo Stato per la Fase 2. Uno: sbloccare i debiti della Pubblica Amministrazione, immettendo così 50 miliardi di liquidità nel sistema. Due: emettere "titoli patriottici", ossia bond di scopo, mirati al rilancio, che garantiscano ai detentori non un tasso di interesse bensì un credito di imposta del 2-3%. Mentre sul piano fiscale non basterà la sospensione di contributi o imposte: "Bisogna eliminare la stortura degli acconti d'imposta, anacronistici e oggi di difficile previsione. Ripristinare la transazione dei ruoli, abrogata ma in questo momento auspicabile. Introdurre incentivi fiscali per attrarre investimenti esteri e convincere imprese che svolgono attività extra-Ue a trasferirle in Italia, cosa che oggi non conviene loro. Infine, introdurre la possibilità di un accordo con il Fisco che consenta al contribuente di conoscere e prevedere il proprio carico fiscale per alcuni anni".

Paolo Zanetto, fondatore della società di public affairs Cattaneo, Zanetto & Partners, ha messo l'accento sul mutato rapporto tra impresa e stakeholders esterni: "Nei prossimi anni assisteremo a un maggiore intervento diretto e indiretto dello Stato nell'economia, grazie non solo all'aumento di spesa pubblica. Dovremo capire come relazionarci con esso. Oggi chi fa impresa ha un'enorme responsabilità sociale nei confronti di lavoratori e territorio". Diverso anche lo scacchiere geopolitico mondiale con un ribaltamento delle influenze: "In mezzo tra il soft power della Cina e l'inedita firma di Trump a un decreto di aiuti all'Italia, c'è l'Europa debolissima e dilaniata. Cosa accadrà al nostro Paese?".

Paola Mascaro, dirigente di Avio Aero e presidente di Valore D, riconosciuta dalla rivista Forbes come una delle cento donne più influenti d'Italia, declina le parole d'ordine per la ripartenza: resilienza, creatività, capacità di reinventarsi. Importante il ritorno delle competenze, ma fondamentale sarà non chiudere gli occhi sulle ingiustizie sociali emerse in questi mesi, come il dramma della violenza domestica durante la quarantena. "Grazie al necessario smart working, abbiamo visto attecchire un tipo di leadership che in Italia ha sempre faticato – ha concluso la manager – Dal modello del controllo a quello della delega e della fiducia. Spero che non si torni indietro e che rappresenti un'evoluzione per il Paese".

La Locandina