RIPRESA DEL LAVORO NELLA FASE 2, WEBINAR DI A.L. ASSISTENZA LEGALE

WEBINAR



Il Webinar "Emergenza COVID-19: le misure per ripartire nell'organizzazione del lavoro e i profili di responsabilità del datore di lavoro" organizzato da A.L Assistenza Legale, con la media partnership di Diritto24, ha approfondito le tematiche relative alle norme per la ripresa del lavoro nella Fase 2 e i relativi profili di responsabilità in capo ai datori di lavoro. E' stato seguito dalle principali associazioni di impresa in Italia e da numerosi responsabili HR e Affari Legali di importanti aziende italiane. Relatori sono stati gli avvocati di A.L. Assistenza Legale oltre a medici e psichiatri forensi. Il webinar si terra' il prossimo giovedì 21

A.L. Assistenza Legale segue infatti, fin dalle prime ore, le dinamiche normative sorte intorno all'emergenza Coronavirus e offre la possibilità di seguire dirette webinar ed interagire con i relatori.

A questo link è possibile vedere l'intero Webinar.



RELATORI DEL WEBINAR:

Avv. Cristiano Cominotto - Giuslavorista e Cassazionista, Fondatore e Presidente di A.L. Assistenza Legale.

Giornalista esperto di tematiche del Lavoro, firma di importanti testate nazionali.

INTERVENTO: L'organizzazione del lavoro in azienda nel contesto della Fase 2 dell'Emergenza COVID-19.

La ripresa del lavoro, le normative da osservare, le policy aziendali ed i profili di responsabilità per il datore.

Avv. Matteo Pescatori - Managing Partner della sede di Firenze e membro del Dipartimento di Diritto del Lavoro di A.L. Assistenza Legale

INTERVENTO: Utilizzo dello smart working nella Fase 2.

Avv. Monica Rachele Carrettoni - Dipartimento di Privacy di A.L. Assistenza Legale

INTERVENTO: Verso la Fase 2: come convivere con il virus nel bilanciamento tra Diritto alla Salute e Diritto alla Privacy.

Avv. Anna Cinzia Pani - Dipartimento di Diritto Penale di A.L. Assistenza Legale – Penalista specializzata in criminologia

INTERVENTO: Responsabilità penale: nuove misure per le Imprese nella fase di ripresa e fattispecie di reato.

D.ssa Rosanna Fortuna - Specialista in Medicina del Lavoro con svolgimento dell'attività in aziende sanitarie

INTERVENTO: Fase 2: quale il ruolo del medico competente per le aziende?

Dott. Alberto Caputo - Specialista in Psichiatria e Psicoterapeuta Ricercatore in Psichiatria e Scienze Relazionali Perfezionato in Psicologia Forense

INTERVENTO: Analisi sull'impatto psicologico del lockdown. Ricadute sulla ripresa del lavoro e linee guida del Governo.