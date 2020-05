TUTTI GLI STUDI COINVOLTI NEL PASSAGGIO DI DEPOBANK A BANCA FARMAFACTORING

Legance – Avvocati Associati ha assistito Banca Farmafactoring (BFF), leader nei servizi finanziari ai fornitori del Sistema Sanitario Nazionale e della Pubblica Amministrazione in Europa, quotata sull'MTA, nella negoziazione e sottoscrizione dell'accordo vincolante che prevede l'acquisizione da Equinova UK HoldCo Limited assistita da BonelliErede, del controllo di DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A., banca specializzata nei business del securities services e dei servizi di pagamento bancari, e la successiva fusione per incorporazione di quest'ultima in BFF.

Il team multidisciplinare di Legance è stato guidato dal Senior Partner Filippo Troisi, coadiuvato per gli aspetti M&A da Andrea Botti, Riccardo Paganin, Stefano Bandini, Antonio Garramone e Sofia Roveta; da Marco Penna, Giuseppe Alessandro, Giovanna Tassitano e Gabriele Conni per gli aspetti regolamentari, da Alberto Maggi e Marco D'Agostini per gli aspetti labour e da Vito Auricchio e Francesca Divetta per i profili antitrust.

Di Tanno Associati ha affiancato BFF con il Partner Domenico Ponticelli coadiuvato dagli Associate Stefano Cacace e Sabrina Tronci per la strutturazione fiscale dell'operazione e gli Associate Angelo Viti, Matteo Mairone e Luca Ruggieri per la due diligence fiscale.

Equinova UK Holdco Limited, socio di riferimento di Depobank facente capo a fondi gestiti da Advent Interntaional, Bain Capital e Clessidra SGR è stata assistita da BonelliErede con un team guidato da Enrico Vaccaro, partner e membro del Focus Team Banche, e Carlo Montagna, partner e membro del Focus Team Private Equity, e composto da Elisabetta Bellini, Silvia Rometti e Matteo Sica Fiorillo per gli aspetti M&A e da Giovanni Muzina, partner e membro del Focus Team Banche, per gli aspetti labour.

Carbonetti e Associati, con il socio fondatore Fabrizio Carbonetti, ha curato gli aspetti regolamentari della negoziazione

Pirola Pennuto Zei & Associati ha seguito gli aspetti fiscali della vendita con i partner Stefano Tronconi e Nathalie Brazzelli, coadiuvati dal senior associate Alice Lubrano.

Depobank è stata assistita da Linklaters con un team guidato dal partner Pietro Belloni, dalla managing associate Anna Gagliardi e dalla junior associate Giulia Bordin per gli aspetti corporate.