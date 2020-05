IL DECRETO RILANCIO IN UN WEBINAR

Una guida per le imprese tra le oltre 450 pagine e i 266 articoli del decreto.

Venerdì 22 maggio un webinar gratuito per imprenditori e dirigenti organizzato da Adacta.

Vicenza, 20 maggio 2020



Il Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale martedì 19 maggio e in vigore da oggi, introduce ulteriori misure per 155 miliardi di euro per avviare la Fase 2 dell'economia e sostenere la ripresa del Paese nel post Covid-19.



Il provvedimento straordinario interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, per sostenere con nuovi incentivi e agevolazioni i settori della salute e sicurezza, i redditi da lavoro e le politiche sociali, l'economia, il turismo e la cultura.



A queste novità è dedicato l'evento online (gratuito) organizzato da Adacta e in programma venerdì 22 maggio (ore 11 - 12.30) dal titolo "DECRETO RILANCIO Misure urgenti e incentivi per l'economia e il lavoro contenute nell'ultimo DL – Covid-19".



Durante il webinar saranno analizzate le nuove misure a supporto delle aziende con particolare attenzione alle agevolazioni, alle novità fiscali e alle misure introdotte per il rafforzamento patrimoniale. Sarà inoltre l'occasione per un coordinamento sulle novità introdotte in ambito fiscale dai vari provvedimenti emessi fino ad oggi per fronteggiare l'emergenza COVID19.



"I provvedimenti interessano potenzialmente oltre 400.000 imprese nella nostra regione – spiega Ilario Novella, partner di Adacta – e contengono alcune misure destinate al loro rilancio nonsolo attraverso il rafforzamento e il prolungamento di molti degli interventi del ‘DL Cura Italia', ma prevedendo inoltre l'introduzione di nuove agevolazioni fiscali, anche a supporto della patrimonializzazione delle società".



L'incontro si rivolge in particolare a imprenditori e manager delle aziende venete (partecipazione gratuita, accessi limitati, registrazione obbligatoria).

