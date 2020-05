PRO BONO ITALIA, NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Avv. Carotenuto confermato presidente, entrano 5 nuovi consiglieri e un nuovo Segretario Generale



Con l'Assemblea annuale dell'associazione Pro Bono Italia, tenutasi lo scorso venerdì 22 maggio 2020, è stato nominato il nuovo Consiglio Direttivo, che arriva a contare 7 membri (di cui tre confermati), e resterà in carica per un triennio.

Riconfermati nelle rispettive cariche il Presidente Avv. Giovanni Carotenuto (Carotenuto Studio Legale, Fondatore - in foto), il Vicepresidente Avv. Stefano Macchi di Cellere (Macchi di Cellere Gangemi, Responsabile della sede di Londra) e il Consigliere Atanas Politov (Dentons, Direttore Europeo Pro Bono).

Il Consiglio Direttivo si arricchisce inoltre di quattro nuovi membri: Avv. Luca Allevi di Jones Day (Of Counsel, Milano), Dott.ssa Claudia Barbarano di DLA Piper (Community Partnerships Manager), Avv. Carlo Massini di Hogan Lovells (Partner, Milano), Avv. Annalisa Santini di Ashurst (Counsel, Milano). L'Avv. Riccardo Favaro di Legance (Associate, Roma) assume la carica di Segretario Generale, sostituendo l'uscente Avv. Gianluca

Albè, di A&A Studio Legale, che ha ricoperto il ruolo nell'ultimo anno e mezzo.

Nel ringraziare per la nomina, i neo-eletti Consiglieri e il Segretario hanno ribadito il proprio impegno nei confronti dell'associazione e la sua mission - promuovere la cultura del pro bono in Italia - rinnovando l'invito ai membri ad una sempre più ampia partecipazione alle iniziative promosse per perseguire i fini sociali.

L'assemblea è stata anche il momento per riassumere quanto realizzato nei primi tre anni di attività dalla costituzione dell'Associazione (e sei dall'avvio del movimento pro bono in Italia), che hanno visto un costante intensificarsi delle attività, reso possibile anche grazie all'incremento del numero di associati, passati dai 13 fondatori agli attuali 30. Ad oggi, la rete di avvocati che fa capo a Pro Bono Italia ha soddisfatto circa 300 richieste di assistenza legale pro bono provenienti da nonprofit e singoli individui in stato di necessità.

«Siamo convinti che il pro bono sia tra le più nobili esplicazioni della funzione sociale dell'avvocatura. – ha dichiarato il presidente e co-fondatore di Pro Bono Italia Avv. Giovanni Carotenuto – Confido che il nuovo Consiglio, composto da professionisti competenti e motivati, tutti provenienti da primari Studi legali internazionali operanti in Italia, renderà ancora più efficace l'azione di Pro Bono Italia. Lo dobbiamo alle decine di avvocati che, da tutta Italia, hanno risposto all'appello lanciato nell'emergenza sanitaria con il Legal Pro Bono Solidarity Resource Center. Pro Bono Italia si rafforza e, insieme a lei, anche la cultura del pro bono in Italia.»