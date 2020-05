Nctm e Chiomenti nella cessione della maggioranza di Noovle S.r.l. a TIM S.p.A.

Nctm Studio Legale e Chiomenti hanno seguito l'operazione di cessione da parte di Scube Newmedia e Global Base del 100% di Noovle S.r.l. (e controllate) a TIM S.p.A.

Noovle è una società di consulenza ICT che opera nel settore del web e system integration, specializzata nello sviluppo di processi di digital transformation e nella fornitura di progetti cloud complessi.

Nctm ha assistito le parti venditrici e, in relazione alle loro posizioni personali, anche i manager attualmente alla guida di Noovle - Paolo Vannuzzi Innocenti, Piergiorgio De Campo e Giorgio Valtolina - che manterranno ruoli operativi all'interno dell'azienda anche dopo il closing.

Il team di Nctm che ha seguito le parti venditrici è stato guidato da Michele Motta con Mario Bonferroni per gli aspetti M&A, e da Roberta Russo con Chiara Oggioni per la parte lavoro.

Deloitte ha agito quale advisor finanziario dei venditori con un team guidato da Emanuele Martelli con Roberta Baessato e Tommaso Sassoli.

Chiomenti ha assistito Tim con un team composto da Filippo Modulo, con Maria Pia Palma, Maria Vittoria Marchiolo, Umberto Previti e Ginevra Rebecchini.