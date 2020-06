Banca Popolare del Lazio e i suoi soci uniti per il territorio

di Matteo De Cesaris



Si è svolta in maniera inusuale l'assemblea dei soci della Banca Popolare del Lazio, come previsto dalle misure anti-Covid, eppure è stata l'assemblea con la partecipazione più alta di sempre, a dimostrazione del grande senso di appartenenza dei soci alla famiglia BPL, soprattutto in periodi difficili come questo dove i legami si mantengono saldi a distanza. Non mancano solamente gli abbracci o le belle serate con gli amici, ma anche e soprattutto le risorse finanziarie per imprese e famiglie di cui già prima non ve ne era abbondanza. E questo la Banca lo ha capito molto bene.

Infatti, la BPL ha messo in atto diverse iniziative per salvaguardare tutte le classi sociali presenti sul territorio. Nello specifico: sono stati donati 100.000 euro in buoni spesa alla Diocesi di Velletri-Segni per le fasce più deboli colpite dal virus, sospeso le rate di mutuo/prestiti per tutte le tipologie di clientela andate in difficoltà (privati, imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti), stanziato una massa di 200 milioni per attuare le misure previste dal decreto "Cura Italia", oltre alla costituzione di una task force operante anche nel weekend in smart working per accogliere le numerose richieste di finanziamento garantite dallo Stato come annunciato dall'AD Lucidi nell'intervista di Radio Radio.

Non si è fermata, però, l'organizzazione del business bancario, dove risalta il recente accordo tra la BPL e la primaria azienda assicurativa Net Insurance, volto alla distribuzione di prodotti assicurativi non-auto destinati alle famiglie. Il prodotto Credit Protection previsto dall'intesa è completo, e verrà affiancato da una copertura per i rischi agricoli tipica del territorio. Da entrambe le parti si è manifestata grande soddisfazione per l'accordo raggiunto.

Tra i vari ordini del giorno deliberati dall'assemblea dei soci, è stato approvato il bilancio 2019. L'esercizio è stato caratterizzato da una delle migliori performance degli ultimi decenni con l'utile netto pari a 10,705 milioni ed un Margine di Intermediazione pari a 93 milioni (miglior risultato negli ultimi quattro anni). Continua, inoltre, il processo di mitigazione del rischio e patrimonializzazione, infatti, si riducono le rettifiche di valore (-48%) e si registra il coefficiente

patrimoniale primario CET1 a quota 16,51%, superiore a quanto previsto dalla regolamentazione. Approvata anche la proposta di dividendo in aumento pari a 60 centesimi per azione e, a larghissima maggioranza, il progetto di modificazioni statutarie sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione all'esito del necessario provvedimento di accertamento rilasciato dalla Banca d'Italia.

Se, dunque, da una parte il Covid-19 ha spezzato anche i legami più forti, dall'altra la Banca Popolare del Lazio e i suoi soci si sono ritrovati più compatti e coesi.