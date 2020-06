Bacciardi and Partners nominato unico rappresentante italiano di Celia Alliance, network internazionale della global mobility

Lo studio legale Bacciardi and Partners ha recentemente aderito, come primo e unico componente italiano, a Celia Alliance, un network internazionale di studi legali e fiscali indipendenti che offrono servizi di global mobility.



I rappresentanti di Celia, tutti esperti di diritto del lavoro nelle diverse giurisdizioni, forniscono supporto alle aziende e permettono loro di trarre il massimo vantaggio dall'impiego, l'organizzazione, l'incentivazione e lo spostamento del proprio personale dipendente in territorio nazionale e all'estero.



Bacciardi and Partners, studio legale multidisciplinare di origine pesarese, è da anni concentrato sugli aspetti giuridici e fiscali della global mobility, poiché assiste numerose società multinazionali nella gestione plurigiurisdizionale delle risorse umane aziendali nei casi di mobilità dei lavoratori italiani all'estero e dei lavoratori stranieri in Italia.



Talvolta queste operazioni, definite anche di corporate immigration o emigration si rivelano di particolare complessità, tantopiù lo sono state nel periodo di lockdown dovuto alla emergenza pandemica.



«Sono molto soddisfatto che Celia Alliance, un network di grande rilievo e reputazione nel settore della Global Mobility abbia scelto il nostro studio - commenta l'avvocato Lorenzo Bacciardi LLM, managing partner dello studio (in foto) - La nostra esperienza con manager di tutti i livelli e provenienti o diretti in numerosi paesi d'Europa e extra europei, ci ha permesso di assumere il ruolo di rappresentante di Celia in Italia».