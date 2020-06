III Congresso internazionale

Modelli predittivi nella Giustizia a confronto. La Scuola di Diritto Avanzato organizza il 2 e 3 luglio prossimi il terzo Congresso su GIUSTIZIA PREDITTIVA: Giurimetria e interpretazione della legge con modelli matematici chiamando a discuterne giuristi proveniente da diversi Paesi per un confronto sui diversi modelli predittivi applicabili alle decisioni giudiziarie oggi allo studio.

Il Congresso si sviluppa in 3 sessioni: la prima (2 luglio h. 15.00), a carattere internazionale, vedrà come relatori professori provenienti da Regno Unito, Cile, Croazia, Perù, Albania.

La seconda e la terza (3 luglio h. 9.30 e 4 luglio h. 16.30) ospiterà un confronto a più voci sull'analisi dello stato dell'arte dell'applicazioni di sistemi intelligenti al dominio Giustizia, sulla Strategia nazionale per l'Intelligenza artificiale messa a punto dal Gruppo di Esperti costituito presso il Ministero per lo Sviluppo economico e sul funzionamento dei Processi telematici.

"Siamo alla terza edizione di un evento che in tre anni ha visto crescere esponenzialmente non solo l'interesse tecnico-giuridico ma anche quello economico - imprenditoriale su soluzioni automatizzate che possano promettere una maggiore certezza del diritto senza comprometterne la potenzialità evolutiva e nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone, come impongono tutte le Carte etiche. Il Congresso annuale è dunque un momento importante di confronto nell'ottica di rendere edotti gli operatori giuridici sulle opportunità e i limiti di questa evoluzione che è in atto", dichiara l'avvocato Luigi Viola, professore di Giurimetria a UniPegaso Università e autore del volume "Interpretazione della legge con modelli matematici". Il volume è stato tradotto inglese, tedesco, spagnolo. Le edizioni in inglese e spagnolo sono state Best seller su Amazon. Il volume ha ricevuto circa 50 citazioni scientifiche dalla sua pubblicazione, avvenuta nel 2018. A breve sarà tradotto in greco.

DATE 2_3 LUGLIO 2020 - La locandina

A causa delle indicazioni sanitarie, l'evento si svolgerà interamente sulla piattaforma ZOOM. Per ricevere il link di accesso è necessario (per i giornalisti) inviare una mail a clamorcom@claudiamorelli.it

Per iscrizioni info@scuoladirittoavanzato.com