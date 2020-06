Rödl & Partner cresce a livello globale: fatturato 2019 balza a 489,9 milioni di euro (+ 8,5%) - Bene anche l'Italia (+4,5%)

Operazioni M&A a quota 313 (+31 rispetto al 2018).

Rödl & Partner, uno dei maggiori studi professionali multidisciplinari a livello internazionale nelle aree della consulenza legale e fiscale, dei servizi di revisione, della consulenza del lavoro e dei servizi amministrativi in outsourcing, continua il costante trend di crescita, ininterrotto da oltre 10 anni.

Nel 2019 il fatturato del gruppo tedesco è balzato a 489,9 milioni di euro, segnando una crescita del + 8,5% rispetto all'anno precedente (nel 2018 il fatturato si attestava a 451,5 milioni di euro), in un trend di crescita costante che dal 2009 ad oggi ha portato lo studio a più che raddoppiare i ricavi, consolidandolo come rilevante realtà nel settore a livello mondiale.

Nel 2019 sale anche il numero dei collaboratori che tocca quota 5.100, operativi in 109 uffici dislocati in 49 paesi.

In termini di offerta la positiva performance del 2019 si rispecchia in un generale incremento di tutte le practices. "A conferma che il mercato globale - commenta Stefan Brandes, managing partner di Rödl & Partner in Italia - tende sempre più verso una domanda di servizi e soluzioni integrati e completi: dal legale, al tributario, commerciale, societario e del lavoro, ma anche e-commerce, legal tech, corporate social responsability, data protection e cyber security".

"Poi, ancora una volta l'anno scorso, – continua il managing partner di Rödl in Italia - il business delle fusioni e acquisizioni (M&A) è stato determinante per la nostra crescita. Infatti, nel 2019 il numero totale di transazioni a livello globale gestite da Rödl & Partner è passato dalle 282 del 2018 alle 313 dell'ultimo esercizio".

Anche in Italia, dove Rödl & Partner è presente con oltre 200 professionisti, che assistono clienti locali ed internazionali dagli uffici di Milano, Roma, Padova e Bolzano, si confermano i positivi risultati conseguiti a livello internazionale. Nel 2019 il fatturato di Rödl nel nostro paese ha infatti raggiunto i 23 milioni di euro, disegnando un incremento del +4,5% rispetto allo scorso anno.

"La consulenza legata alle operazioni M&A, dove il nostro approccio multidisciplinare e la capacità di seguire con team composti da colleghi di vari paesi operazioni cross-border, è molto apprezzato dai nostri clienti, è stata anche in Italia uno dei driver di crescita nel 2019" – spiega Stefan Brandes, managing partner di Rödl in Italia. - "Altre practices trainanti sono state energy, data protection, compliance e corporate social responsability, ma anche settori classici come la consulenza fiscale ove abbiamo aggiunto il servizio di tax dispute resolution."

"Ad oggi – continua Brandes - nonostante l'emergenza Covid-19, anche l'anno 2020 tiene piuttosto bene. Anche qui ci ha aiutati la nostra multidisciplinarietà. Infatti, mentre alcuni settori hanno indubbiamente sofferto il lockdown, in altri settori la domanda è addirittura aumentata e quindi c'è stato un certo bilanciamento. In questo periodo stiamo ovviamente molto vicini ai nostri clienti e cerchiamo di dare il nostro contributo in questa fase delicata."