Lo Studio Legale RCCD guarda al futuro ed espande il presidio di alcune aree strategiche di attività

A Milano, lo Studio Legale RCCD è lieto di salutare il ritorno, in qualità di socio, dell'avv. Giuliana Durand, proveniente da Roedl & Partner e con esperienze pregresse in Clifford Chance e Hypo Real Estate Bank. Giuliana, forte delle sue esperienze e competenze, contribuirà in maniera decisiva all'ulteriore rafforzamento del presidio dei settori del banking (in particolare nelle declinazioni dell'acquisition finance, del real estate finance e del project finance), del restructuring e delle special situations.

L'avv. Eugenio Pizzetti entra anche egli in qualità di socio nel dipartimento di contenzioso della sede milanese, proveniente da Freshfields Bruckhaus Deringer LLP dove ha maturato una solida esperienza con particolare riguardo al contenzioso bancario e finanziario, partecipando all'assistenza su alcuni tra i più importanti contenziosi in materia di derivati finanziari. Ha inoltre consolidate competenze specifiche nel contenzioso civile da product liability soprattutto nell'ambito medicale e farmaceutico.

L'ingresso dell'avv. Silvia Pasqualini, in qualità di counsel, segna un importante ulteriore rafforzamento dello Studio nei settori del mercato dei capitali di debito, in particolare high yield, del LBO, delle operazioni di finanziamento ad ampio spettro e dell'energy. L'avv. Pasqualini opererà principalmente nella sede londinese dello Studio.

Importanti novità anche per la sede romana dello Studio, che registra un ulteriore rafforzamento con l'ingresso dell'avv. Aian Abbas Hagi Hassan, professionista di consolidata esperienza, proveniente da Dentons, con approfondite competenze nel diritto societario, in particolare nel campo del private equity ed M&A, e focus su operazioni di corporate finance e leveraged finance.

Con l'arrivo dell'avv. Abbas, in qualità di of-counsel, presso l'ufficio di Roma, dove già operano i Soci Guido Masini e Stefano Agnoli e la counsel Chiara Del Fante, RCCD punta a consolidare la propria presenza sulla piazza romana per attestarsi affidabile interlocutore di riferimento per istituzioni ed enti oltre che per realtà finanziarie ed imprenditoriali.

Si conferma così il deciso percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni da RCCD, nell'ottica di arricchire ulteriormente la consulenza offerta al cliente attraverso l'introduzione di nuove expertise in ambiti strategici e di nuove competenze che vanno ad affiancare e potenziare quelle già presenti in Studio.