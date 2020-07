Pirola Pennuto Zei & Associati e Giovannelli & Associati nell'operazione Specchiasol Srl e White Bridge Investments

Specchiasol Srl, società leader nel mercato dei fitoderivati e cosmetici naturali annuncia l'ingresso di White Bridge Investments nella propria compagine sociale.

La società, grazie alla quarantennale esperienza del suo fondatore Dott. Giuseppe Maria Ricchiuto, rappresenta un vero e proprio punto di riferimento del settore ed ha contribuito alla diffusione della cultura del benessere e della medicina naturale attraverso la sua attività e le sue ricerche, raggiungendo importanti risultati in termini di innovazione e di sviluppo aziendale.

White Bridge sosterrà Specchiasol consentendole di accelerare la crescita sul mercato nazionale e sui principali mercati esteri, rafforzandone la struttura commerciale, organizzativa e di ricerca.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito il venditore con un team guidato dal Partner Dott. Federico Grigoli, coadiuvato dal Partner Dott.ssa Bettina Solimando (per gli aspetti fiscali) e dal Senior Associate Avv. Edoardo Andreoli (per la parte contrattuale legale).

Giovannelli & Associati ha assistito gli acquirenti per gli aspetti legali dell'operazione con un team guidato dall' Avv. Matteo Delucchi, coadiuvato dall'Avv. Beatrice Riva.