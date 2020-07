Allen & Overy con UniCredit in una cartolarizzazione STS di crediti commerciali

Allen & Overy ha assistito UniCredit Bank AG, in qualità di arranger, in una cartolarizzazione di crediti commerciali originati da una società attiva nella distribuzione e commercializzazione di prodotti petroliferi e loro derivati, per un importo fino a 50 milioni di euro.

I titoli emessi dalla società veicolo Mart Finance S.r.l. per finanziare l'acquisto dei crediti sono stati sottoscritti da Elektra Purchase No. 72 DAC nell'ambito del programma di funding Arabella di cui UniCredit Bank AG è sponsor.

Si tratta della prima operazione di crediti commerciali realizzata da UniCredit Bank AG con titoli nominativi, nonché una delle prime cartolarizzazioni strutturate in Italia secondo i criteri di "semplicità, trasparenza e standardizzazione" applicabili alle operazioni ABCP (asset-backed commercial paper) con il coinvolgimento del PCS in qualità di terzo verificatore.

Il team di Allen & Overy che ha agito al fianco di UniCredit Bank AG nell'operazione è stato diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone (nella foto) con il supporto dell'associate Erik Negretto e del trainee Pietro Milanesi. Il partner Francesco Guelfi, insieme al senior associate Elia Ferdinando Clarizia e al trainee Lino Ziliotti, ha curato i profili fiscali dell'operazione.