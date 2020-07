WFW con il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea nell'acquisizione di Nemeca Z Maritime Company da parte di Fintowage

Watson Farley & Williams ha assistito il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea nelle operazioni di finanziamento prodromiche all'acquisto, da parte della società Fintowage, di una partecipazione di maggioranza nella NewCo greca denominata Nemeca Z Maritime Company (controllata dal Gruppo Zouros), ed al trasferimento di proprietà di tre rimorchiatori da Greek-Euro Towage Maritime Company alla stessa NewCo.



Iccrea BancaImpresa, la banca corporate del Gruppo Iccrea, aveva già in precedenza finanziato le società del Gruppo Zouros nel 2016, supportando l'ampliamento della flotta di rimorchiatori da utilizzare nei porti greci.



Nell'ambito dell'operazione, il Gruppo Zouros ha conferito alla Nemeca Z Maritime Company alcuni rimorchiatori e mooring boat e le attività di rimorchio portuale. L'80% della Nemeca Z Maritime Company è stato acquistato dalla Fintowage, neonata società italiana a sua volta controllata con quote paritetiche da Rimorchiatori Mediterranei (Gruppo Rimorchiatori Riuniti di Genova), Fratelli Neri e Rimorchiatori Laziali (Gruppo Cafimar). Il restante 20% rimarrà di proprietà della famiglia Zouros.



Per Rimorchiatori Mediterranei, Fratelli Neri e Rimorchiatori Laziali, l'operazione costituisce un investimento strategico che consentirà di consolidare ulteriormente la presenza nel Mediterraneo e di occupare una solida posizione in un mercato dalle grandi prospettive di sviluppo.



Tre finanziamenti per un importo totale di €18 milioni, uno per ciascuno dei soci di Fintowage, sono stati utilizzati per l'acquisto della suddetta partecipazione di maggioranza ed un quarto finanziamento per un importo di €3.5 milioni sarà utilizzato dalla Nemeca Z Maritime Company per l'acquisto dei tre rimorchiatori dalla Greek-Euro Towage Maritime Company, società costituita dai medesimi soci di Fintowage. All'esito delle suddette operazioni, Nemeca Z Maritime Company, opererà – con una flotta di undici rimorchiatori e tre mooring boat – nel rimorchio portuale al Pireo, Salonicco e Kavala e nelle attività di salvataggio e pronto intervento antinquinamento in ambito offshore, al largo delle coste greche e in altre zone del Mediterraneo.

La struttura specialistica di Corporate Finance di Iccrea BancaImpresa ha coordinato le operazioni di finanziamento in qualità di arranger, con il coinvolgimento di 3 Banche di Credito Cooperativo operative sui territori dei singoli beneficiari: BCC di Napoli, che ha partecipato al finanziamento in pool per Rimorchiatori Laziali, Banca Centro, per il finanziamento di Fratelli Neri S.p.A., Banca d'Alba, che ha di recente annunciato la sua prossima apertura di uno sportello a Genova, coinvolta per il sostegno a Fintowage per il coordinamento dei saldi dei flussi delle diverse operazioni.



Il team di Watson Farley & Williams che ha curato tutti gli aspetti dell'operazione è stato guidato dal Partner Furio Samela - Responsabile del Dipartimento Shipping - e dal Partner Michele Autuori, coadiuvati dagli Associate Antonella Barbarito, Beatrice D'Amato, Noemi D'Alesso e Sergio Napolitano.



Per gli aspetti di diritto greco è stata coinvolta la sede di Atene di Watson Farley & Williams nelle persone del Partner Alexandros Damianidis, con riferimento alle questioni legate alle operazioni di finanziamento e del Partner Marisetta Marcopoulou e della Senior Associate Matina Kanellopoulou, con riferimento alle questioni legate all'operazione di acquisizione.

Rimorchiatori Mediterranei (Gruppo Rimorchiatori Riuniti di Genova), Fratelli Neri e Rimorchiatori Laziali (Gruppo Cafimar) sono stati assistiti dall'Avv. Antonietta Di Buono (In-house Lawyer di Rimorchiatori Riuniti).



Per l'accollo alla NewCo Nemeca Z dei precedenti finanziamenti stipulati nel 2016 Iccrea BancaImpresa si è avvalsa del supporto legale dello studio CBA con il partner Francesco Dialti ed il senior associate Vincenzo Cimmino, con gli aspetti di diritto greco seguiti dallo studio legale Dalakos Fassolis Theofanopoulos.