Chiomenti con i partner dell'European Network nella cessione da parte del Gruppo Adeo di un portafoglio paneuropeo di beni immobiliari del valore di 500 milioni di euro, con i marchi Leroy Merlin, Bricoman e Bricomart

Chiomenti, con i partner dell'European Network, Gide e Cuatrecasas, ha assistito Adeo nell'operazione di vendita e lease-back a Batipart e Covea di un portafoglio paneuropeo di beni immobiliari, del valore di oltre 500 milioni di euro.



Il portafoglio comprende 42 asset in quattro paesi (Francia, Spagna, Italia e Portogallo), interamente affittati ai marchi Leroy Merlin, Bricoman e Bricomart. Insieme, i beni coprono un totale di oltre 400.000 mq, garantiti da contratti di locazione a lungo termine.



Adeo, leader internazionale nel mercato dell'home improvement, mantiene il 20% della nuova struttura creata per l'acquisizione del portafoglio.



Si tratta di un importante deal che sottolinea il valore dell'"European network", fondato da Chiomenti con altri tre fra i maggiori studi legali indipendenti d'Europa, ciascuno leader nel proprio Paese e mercato di riferimento, e cioè "Cuatrecasas" per la Spagna e il Portogallo, "Gide Loyrette Nouel" per la Francia e "Gleiss Lutz" per la Germania.



Chiomenti ha assistito Adeo per gli aspetti di diritto italiano con il partner Luca Liistro, e gli associate Alessandro Buscemi e Simona Granieri.



Gide ha guidato l'assistenza al gruppo Adeo con un team guidato dai partner Frédéric Nouel e Christophe Eck, con i counsel Cléopha Thomann e Pierre-Adrien Vibert, e le associate Ghizlen Sari-Ali e Capucine Pelissié. Adeo è stato anche assistito dall'ufficio notarile Wargny Katz, con il notaio Marc Paturel e Victor Berweiller.



Cuatrecasas ha fornito consulenza ad Adeo per gli aspetti di diritto spagnolo e portoghese. Per la Spagna, il team è composto dalle counsel Silvia Alcoverro e Hélène Baus, dal partner Julio Brasa e dall'associate Ana Serrano. Per il Portogallo, il team è composto dalla partner Sara Quaresma e dall'associate Margarida Sapateiro.