RÖDL & PARTNER CON TE GREEN ENERGY PER L'ACQUISTO DI ENSA SRL

TE GREEN ENERGY ha acquisito Ensa S.r.l., titolare di una serra fotovoltaica sita in Lazio, con una potenza installata di 997,92 kW e che percepisce le tariffe incentivanti previste dal Conto Energia III.

L'operazione, di valore complessivo pari ad 2,75 milioni di Euro, ha visto il coinvolgimento di Banca Popolare del Frusinate quale soggetto finanziatore.

TE Green Energy è stata assistita da un team di Rödl & Partner guidato dall'avvocato Gennaro Sposato (partner) il quale ha curato la redazione dei contratti connessi con l'operazione di acquisizione, con il dottore commercialista Emanuele Spagnoletti-Zeuli per le questioni di natura fiscale e con l'associate Alessio Di Dio per l'attività di supporto.

Le quote in Ensa S.r.l. sono state cedute dalla società Energie Nuove S.r.l., che è stata assistita nella vendita dall'avvocato Giuseppe Rappazzo, dello studio legale Rappazzo.

Con tale operazione, TE Green Energy consolida la sua posizione nel settore delle energie rinnovabili in Italia con il supporto di Rödl & Partner, questo nel secondary market come nello sviluppo di impianti da realizzare in grid parity.